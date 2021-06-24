В Севастополе борются с наркоторговлей

МВД задержало очередного наркоторговца

В среду, 23 июня, в лесополосе под Балаклавой севастопольские полицейские задержали сорокалетнего мужчину, находящего в состоянии наркотического опьянения.

В ходе осмотра при гражданине было обнаружены 3 пакета и 4 сверстка с белым кристаллическим веществом.

В результате экспертизы выяснилось, что в пакетах и сверстках находятся синтетические наркотики (метилэфедрон, альфа-PVP и метадон).

Подозреваемый утверждает, что хранил наркотики для личного употребления. Теперь мужчине грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Севастополе влюбленная пара прятала наркотики на пляже.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pixabay.com/