В Севастополе борются с наркоторговлей

МВД задержало очередного наркоторговца
В среду, 23 июня, в лесополосе под Балаклавой севастопольские полицейские задержали сорокалетнего мужчину, находящего в состоянии наркотического опьянения.
В ходе осмотра при гражданине было обнаружены 3 пакета и 4 сверстка с белым кристаллическим веществом.
В результате экспертизы выяснилось, что в пакетах и сверстках находятся синтетические наркотики (метилэфедрон, альфа-PVP и метадон).
Подозреваемый утверждает, что хранил наркотики для личного употребления. Теперь мужчине грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
Напомним, в Севастополе влюбленная пара прятала наркотики на пляже.
Дарья Тимофеева
Фото: https://pixabay.com/