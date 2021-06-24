Оригиналы Малевича и Айвазовского покажут в Севастополе

Ранее у горожан не было возможности увидеть полотна столь именитых мастеров

Выставка работ великого мариниста Ивана Айвазовского откроется в помещении бывшего кинотеатра «Украина» по адресу улица Ленина, 35 уже 5 июля.

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на директора Российской галереи искусств Виталия Зотова.

Речь идет о работах, представленных в Феодоссийской картинной галерее, среди них — Малахов курган», «Осада Севастополя», «Вход в Севастопольскую бухту», «Корабль «Двенадцать апостолов» и другие.

В августе в том же кинотеатре «Украина» покажут несколько картин Казимира Малевича и Павла Филонова. Более полная экспозиция картин этих авторов будет представлена в Воронцовском дворце в Алупке с ноября по декабрь этого года.

Напомним, ранее директор Российской галереи искусств Зотов говорил о том, что музей Великой Отечественной войны может стать частью галереи искусств.

Позже вице-губернатор Севастополя Светлана Пирогова отметила, что слова Зотова неверно интерпретировали и музей будет, гарантом строительства музея выступает губернатор Михаил Развожаев.

Фото: http://kazimirmalevich.ru/