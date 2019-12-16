В Севастополе «влюбленная пара» прятала наркотики на пляже

В Севастополе задержали 21-летнего местного жителя и его 22-летнюю спутницу по подозрению в сбыте наркотических средств.

Молодая пара делала «закладки» в районе одного из городских пляжей. При появлении посторонних, злоумышленники сразу же прекращали свою преступную деятельность и изображали влюблённую пару.

В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у парня 30 полиэтиленовых свёртков с кристаллическим веществом, а у девушки – бумажный свёрток с веществом растительного происхождения. Эксперты установили, что кристаллическое вещество – это метилэфедрон, массой около 15 граммов, а растительное вещество – марихуаной, массой 2,91 граммов. По словам задержанных они приобрели незаконные вещества на одном из сайтов для дальнейшего сбыта.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок от восьми до пятнадцати лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

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