Аэропорт Симферополя установил новый рекорд по трафику

Побит рекорд августа прошлого года

В эти выходные симферопольский аэропорт им. Ивана Айвазовского побил два исторических рекорда: по числу обслуженных за сутки пассажиров и рейсов.

В субботу, 19 июня главная воздушная гавань Крыма приняла и отправила 268 пассажирских рейса. Для сравнения за всю историю суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки. 20 июня впервые в июне, суточный пассажиропоток превысил показатель в 40 тыс пассажиров. В предыдущие годы аэропорт обслуживал такое количество пассажиров в сутки только в августе.

В этом году аэропорт Симферополя принимает рекордный пассажиропоток. До максимальных значений вырос не только трафик, но и маршрутная сеть, которая уже составляет 63 направления.

Напомним, что интерес туристов к крымским курортам в этом году бьет рекорды. Бронирование на летний сезон из-за высокой загрузки уже закрыто в большинстве отелей Крыма. Даже на курортах западного и восточного побережья, которые обычно не так востребованы у туристов, объекты на сезон уже заполнены на 60-70%.

Островский Дмитрий

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь