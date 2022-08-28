Путин поручил начислить по 10 тысяч рублей семьям школьников ДНР к 1 сентября

Владимир Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Выплата положена семьям, в которых дети достигли к 1 сентября 2022 года шести лет и до 18 лет. И в случае если они приступили к обучению в общеобразовательных организациях.

Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября.