В Севастополе автобус сбил девушку

ДТП произошло в районе поселка Кача
В Севастополе на Северной стороне автобус №137 сбил пешехода. ДТП произошло на подъезде к поселку Кача.
Пострадала 18-летняя девушка, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.
В пресс-службе городского УМВД рассказали, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщила замруководителя пресс-службы ведомства Мария Нажа.
Напомним, под Симферополем пьяный водитель сбил двух подростков, девочка скончалась от полученных травм.
Ольга Сурикова