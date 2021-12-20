В Севастополе автобус сбил девушку

ДТП произошло в районе поселка Кача

В Севастополе на Северной стороне автобус №137 сбил пешехода. ДТП произошло на подъезде к поселку Кача.

Пострадала 18-летняя девушка, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

В пресс-службе городского УМВД рассказали, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщила замруководителя пресс-службы ведомства Мария Нажа.

Напомним, под Симферополем пьяный водитель сбил двух подростков, девочка скончалась от полученных травм.

Ольга Сурикова