В Севастополе первый снег и дорожные коллапсы

Снег сменился градом

В Севастополе сегодня, 21 декабря, выпал первый снег.

С 8 утра он начал идти вперемешку со снежной крупной и градом, принося пешеходам неприятные ощущения.

Автомобилисты с утра столкнулись с длинными пробками и авариями. Сразу застопорилось движение по проспекту Октябрьской революции, Вакуленчука, Столетовском шоссе, в районе вокзала.

Прислушайтесь к рекомендациям ГАИ и не выезжайте на летней резине, а пешеходы не спешите переходить дорогу, пока не убедитесь, что машина перед вами полностью остановилась, потому сейчас не каждый водитель сможет быстро остановить на скользкой дороге своего стального коня. Коммунальных служб пока не видно.

Ольга Сурикова