Пьяный водитель сбил двух детей под Симферополем

Дети шли по обочине справа по ходу движения автомобиля. Они были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, где впоследствии девочка от полученных травм скончалась, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В селе Краснолесье Симферопольского района водитель автомобиля «Acura MDX» сбил двух подростков. ДТП со смертельным исходом произошло 12 декабря в 16:20.

Уточняется, что у водителя выявили признаки опьянения, и он сам сознался, что пил за несколько часов, как сесть за руль, водку.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело в отношении водителя.

Напомним, в Севастополе месяцем ранее пьяный водитель ночью сбил пешехода.

Ольга Сурикова