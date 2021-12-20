Вместе выбираем политика года

Редакция издания «Севкор» предлагает севастопольцам принять участие в нашем опросе и вместе выбрать политика года. Мы отобрали 10 деятелей, которые, на наш взгляд, играют значительную роль в политической жизни города. Для того, чтобы определить, кто же из них стал самой знаковой фигурой в 2021 году, предлагаем вам принять участие в нашем опросе в телеграм-канале.
Отдать свой голос за лучшего политика вы сможете с 20 по 26 декабря. А уже 27 мы подведем итоги и узнаем, кто он политик года.
Для объективности опроса мы разместили фамилии политиков в алфавитном порядке.
Итак, вот уже долгие годы политическую жизнь в Севастополе невозможно представить без элегантной Екатерины Алтабаевой. С сентября 2019 года Алтабаева представляет наш город в верхней палате парламента, вначале она была избрана в качестве сенатора от заксобрания, а в октябре 2020 года делегирована туда губернатором Михаилом Развожаевым.
При этом до своего избрания в Совет Федерации Алтабаева была вице-спикером, а затем спикером заксобрания Севастополя.
Примечательно, что Алтабаева пришла в политику довольно поздно. Большую часть жизни она посвятила преподавательской работе, в качестве учителя истории и преподавателя Севастопольского городского гуманитарного университета.
А вот следующий участник нашего опроса – депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик в политике ни одно десятилетие.
Так, он успел побывать депутатом Севастопольского горсовета IV, V и VI созывов, где возглавлял то земельную, то градостроительную комиссии. В то же время Белик, будучи церковным меценатом, основал в Севастополе частную православную школу «Мариамполь». Длительное время был совладельцем телеканала «Первый Севастопольский».
На протяжении восьми месяцев с июня 2013 года успел поработать вице-губернатором тогда еще украинского Севастополя по вопросам социальной политики, а с 4 марта по 13 мая 2014 года исполнял обязанности главы администрации Севастополя.
В 2016 году избран депутатом Госдумы по одномандатному мажоритарному округу от Севастополя, а в 2021 году переизбран уже как депутат-списочник.
Еще одна дама – участница нашего опроса глава фракции Партии пенсионеров в заксобрании Севастополя Елена Глотова.
Глотова, как и Алтабаева в прошлом педагог, неслучайно именно она возглавляет в местном парламенте профильный комитет по образованию, науке, культуре и спорту.
Забавно, что и трудовой путь Глотова, как и Алтабаева, начала в качестве пионервожатой, только первая – в «Ласпи», а вторая – в «Артеке».
С 1991 по 2016 годы Глотова проработала в общеобразовательных школах нашего города, пройдя путь от учителя до директора. Сегодня большой педагогический опыт помогает депутату эффективно решать сложности, с которыми сталкиваются учителя и ученики, на законодательном уровне.
Коллега Глотовой по заксобранию глава фракции эсеров Евгений Дубовик может смело считаться корифеем севастопольской политики. В прошлом военный политрук, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища, Дубовик успел побывать депутатом горсовета Севастополя двух созывов.
С 2005 по 2014 годы руководил севастопольским отделением Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко.
Во время губернаторства Сергея Меняйло возглавлял внутриполитический блок правительства, будучи профильным вице-губернатором.
С 2019 года – депутат заксобрания Севастополя от Справедливой России-За Правду, глава фракции эсеров в местном парламенте, председатель комитета по экономике.
Дубовик опытный политик и тонкий дипломат, несмотря на упорные слухи о возможной замене главы эсеров-заправдинцев в Севастополе он по-прежнему на своем месте и уступать его, судя по всему, не намерен.
Уверенно улучшает свои политические позиции в городе и главный жириновец, вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.
Журавлев тоже в политике давно: был депутатом горсовета, а до этого Ленинского совета.
В 2014 году избран депутатом заксобрания от ЛДПР, в 2015 году возглавил ЛДПР в Севастополе. В 2019 году переизбран в заксобрание, где получил пост вице-спикера. Также с 2019 года возглавляет попечительский совет Севастопольской городской федерации регби.
В 2017 и в 2020 годах Журавлев боролся за пост высшего должностного лица Севастополя и если в 17-м году пришел третьим, то в 20-м вторым. На думских выборах 2021 года Журавлев набрал на порядок больше голосов, чем сама партия, продемонстрировав высокий личный рейтинг.
Сенатор от Севастополя Сергей Колбин, избранный по квоте заксобрания, в прошлом легендарный командир севастопольского Беркута.
В мае 2019 года Колбин завершил карьеру в силовых структурах и по итогам праймериз был выбран кандидатом от «Единой России» по мажоритарному избирательному округу № 6.
После избрания Михаила Развожаева губернаторам Севастополя избран в верхнюю палату российского парламента.
Третья женщина-политик в нашем рейтинге Татьяна Лобач. В сентябре 2021 года была избрана депутатом Госдумы РФ, выдвинута «Единой Россией».
Лобач, как и многие участники опроса, в политике не первый год. В прошлом — депутат Балаклавского райсовета, а затем и его глава. До прихода в политику она занималась ресторанным бизнесом, владея рестораном «Татьянин мыс».
Уже в российском Севастополе Лобач стала депутатом заксобрания Севастополя от «Единой России». В первом созыве она возглавляла комитет по экономике, во втором была избрана вице-спикером.
После перехода на работу в Госдуму избрана заместителем председателя комитета по туризму.
А вот спикер заксобрания Владимир Немцев в политике относительный новичок, за короткое время достигший больших высот. Заняться общественно-политической работой Немцева заставили события украинского майдана, тогда он вступил в ряды самообороны и стал активным участником Русской весны.
С декабря 2015 года он сопредседатель регионального штаба ОНФ. В сентябре 2019 года избран депутатом заксобрания от «Единой России», 14 сентября избран председателем севастопольского парламента. С конца сентября 2021 года возглавляет фракцию «Единой России» в заксобрании.
Без преувеличения мастодонт севастопольской политики Василий Пархоменко начал политическую карьеру в 1972 году, когда некоторые участники нашего рейтинга еще даже не родились. С тех пор он всегда оставался в обойме. Пройдя путь от партийного инструктора до первого секретаря горкома КПУ, а затем и возглавив горсовет. Сегодня Пархоменко первый секретарь горкома КПРФ и заместитель председателя заксобрания. К слову, он избирался депутатом севастопольского горсовета практически непрерывно, начиная с 1989 года.
На протяжении всех этих лет Пархоменко остается блестящим оратором и главным трибуном местного парламента.
И, конечно, мы не могли составить опрос, не включив в него губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Историк по образованию Развожаев начал политическую карьеру в государственном пиаре в администрации Красноярского края, затем стал заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края, в 2014 году занял пост замминистра РФ по делам Северного Кавказа.
До приезда в Севастополь Развожаев успел побывать врио главы Хакассии и главой исполкома ОНФ.
Развожаев стал вторым всенародно избранным губернатором Севастополя, набрав рекордные даже в масштабах страны 85,72 % голосов избирателей.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя, пресс-служба правительства Севастополя, пресс-служба ЛДПР, пресс-служба «Единой России»