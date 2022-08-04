В Севастополе арестовали туриста за татуировку с нацистским гербом

В Севастополе приговорили к пяти суткам административного ареста жителя Коми, у которого на него была татуировка в виде герба нацистской Германии. В дежурную часть с жалобой на отдыхающего с запрещенными рисунками на теле обратился местный житель.

Задержанным оказался ранее судимый 43-летний гость из Республики Коми. Он пояснил, что сделал провокационную татуировку несколько лет назад и не придавал ей какого-либо идеологического смысла, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На мужчину составили административный материал за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

Он пообещал на месте фашистского герба выбить серп и молот.

Напомним, это уже не в первый раз, когда в Севастополе привлекают к ответственности за демонстрацию на пляже татуировки с нацистской символикой.

Ольга Сурикова