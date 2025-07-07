В Севастополе мужчина сорвался со скалы на пляже «Инжир»

В минувшие выходные в районе необорудованного пляжа «Инжир» спасатели и медики эвакуировали молодого человека, упавшего с высоты около 15–20 метров.

Он отдыхал с друзьями, сошёл с тропы и упал на камни, получив серьёзные травмы: черепно-мозговую, перелом таза, повреждения грудной клетки и рваную рану бедра. Пострадавший был в сознании, но состояние оценивалось как тяжёлое.

Спасатели на катере «Питон» доставили мужчину в Балаклаву для дальнейшей госпитализации.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города