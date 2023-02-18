Хозяйка и сотрудница одного из евпаторийских кафе заплатят штраф за дискредитацию ВС России

Суд признал виновными в административном правонарушении владелицу и сотрудницу одного из кафе Евпатории, которые были уличены в высказываниях, дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, сообщает сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из прокуратуры установили подозреваемых. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства, где признали свою вину», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские составили в отношении правонарушительниц протоколы по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

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Ольга Сурикова