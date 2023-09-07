Ситуация с топливом в Севастополе стала предметом обсуждения в Москве

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие во встрече с министром энергетики Николаем Шульгиновым в Москве, на которой обсуждалась ситуация с обеспечением топливом города-героя.

«В ближайшее время должна улучшиться логистика и произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже, это должно в конечном итоге повлиять на рост цен», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, обсуждались вопросы развития энергосистемы Севастополя,

«Я уже рассказывал, мы разработали схему и план развития энергетики в городе-герое. На период до 2026 года у нас есть базовый сценарий развития электроэнергетического комплекса, который учитывает состояние дел по реализации электросетевыми организациями мероприятий по развитию и темпы реального спроса на электрическую энергию и мощность», — добавил Развожаев.

Ольга Сурикова