В Севастополе 50% от всех привитых составили люди старше 65 лет

Привито уже порядка 13 тысяч человек

В Севастополь активно побеждает коронавирус. Наряду со снижением количества заболевших, растет число прошедших вакцинацию.

Сегодня в ходе аппаратного совещания было сообщено, что в городе за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 21%. На этой неделе заболело 350 человек, на прошлой было – 443 заболевших пациента.

При этом директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов доложил, что вакцинация идет в плановом режиме.

«На сегодняшний день привиты 13 тысяч человек, вторым компонентом – уже более 5 тысяч человек. Активно прививаются люди старше 65 лет – порядка 49% от всех вакцинированных. Вакцина поступает по графику, перебоев нет», – сказал Виталий Денисов.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги» в любую доступную поликлинику вне зависимости от прикрепления. Там же можно получить и сертификат о ее прохождении.

Михаил Развожаев поручил руководителю Департамента здравоохранения организовать направление людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, на реабилитацию в пансионат без дополнительного обращения в поликлинику.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя