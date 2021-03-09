В Севастополе у ООО «ТИП ТОП» оказалось не тип топ с выплатой зарплаты

Целый год люди не получали зарплату
Прокуратура Гагаринского района Севастополя инициирует возбуждение уголовного дело в отношении ООО «ТИП ТОП» по факту невыплаты заработной платы в размере 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Гагаринскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
Напомним, Севастопольская строительная компания «Альфа» погасила задолженность по заработной плате после возбуждения уголовного дела. Она должна была своим сотрудникам 10,2 млн рублей.
Ольга Сурикова