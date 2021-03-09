Власть Происшествия

В Севастополе у ООО «ТИП ТОП» оказалось не тип топ с выплатой зарплаты

09-03-2021
Комментариев нет
601
Целый год люди не получали зарплату
 
Прокуратура Гагаринского района Севастополя инициирует возбуждение уголовного дело в отношении ООО «ТИП ТОП» по факту невыплаты заработной платы в размере 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
 
«Установлено, что директор общества с февраля 2020 года по январь 2021 года полностью не выплачивал зарплату сотрудникам. В результате перед 35 работниками образовалась задолженность в размере 7,5 млн. рублей. При этом коммерческая организация в этот период располагала денежными средствами, однако руководитель направлял их на иные нужды, связанные с хозяйственной деятельностью фирмы», – проинформировала прокуратура.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Гагаринскому району  для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

Напомним, Севастопольская строительная компания «Альфа» погасила задолженность по заработной плате после возбуждения уголовного дела. Она должна была своим сотрудникам 10,2 млн рублей.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.