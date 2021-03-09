В Севастополе начали подготовку лагерей к летнему сезону

Два лагеря заявили о прекращении своей деятельности

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение руководителю Департамента образования и науки подготавливать детские лагеря к оздоровительному сезону.

В этом году на детскую оздоровительную кампанию выделено 187 миллионов рублей, что на 16 миллионов больше, чем в прошлом году выделялось. Это позволит принять около пяти тысяч детей.

«В последнее время наблюдается рост числа детей, которых мы направляем в оздоровительные лагеря. В этом году на оздоровление будет направлено не менее 4812 детей, плюс у нас проводятся торги, и по их завершению будет увеличено количество путевок», – рассказала директор Департамента образования и науки города Елена Богомолова.

Для нынешнего сезона будет подготовлено девять лагерей: «Ласпи», «Горный», «Алькадар», пришкольные лагеря в школах № 11, 14, 17, 57,59 и школа в Бухте Казачья.

При этом в департамент образования поступили уведомления от лагерей «Чайка» и «Радость» о прекращении деятельности по отдыху и оздоровлению.

Напомним, в прошлом году севастопольские лагеря преследовала череда скандалов. Дети должны были отправиться в лагерь «Ласпи» 15 июля, потом дату переносили на «неопределенный срок». В итоге 250 детей из Севастополя отправились в Международный детский центр «Артек» вместо «Ласпи».

Ольга Сурикова

Фото: Ласпи 2020 / ВКонтакте