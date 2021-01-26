С сегодняшнего дня можно записаться на вакцинацию от коронавируса в Севастополе

Как это сделать

В Севастополе записаться на прививку можно будет уже с сегодняшнего дня, 26 января, на портале Госуслуги. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, передает пресс-служба правительства города.

«На Госуслугах все подготовлено. Директора Департамента цифрового развития прошу вместе с коллегами из Департамента здравоохранения отработать расписание и открыть запись для всех желающих», – поручил губернатор Михаил Развожаев.

Первая доступная дата записи на вакцинацию – 8 февраля.

Планируется, что к этому времени в Севастополь поступит крупная партия вакцины, которая позволит начать массовую вакцинацию, а также будет завершена вакцинация врачей и учителей.

И так, как же записаться на вакцинацию. Открываем сайт Госуслуги

На главной странице сайта сразу вверху размещен баннер с надписью «Защитите себя и своих близких!» Нажав на неё, переходим на первый этап «Записаться на вакцинацию».

Дальше видим стандартные шаги для записи к врачу. Нужно выбрать свой регион и кого хотите записать на прием (себя или родственника, знакомого). Далее появятся либо ваши личные данные, если вы зарегистрированы на Госуслугах, либо придется заполнить их в данный момент вручную.

И после этого выбираем медицинский кабинет для прохождения процедуры, ищем из списка, где именно оснащены медучреждения для проведения вакцинации. Последний шаг подбираем удобное время и день даты Х.

Если что-то не получилось, возвращаемся на первую страницу и нажимаем кнопку «Сообщить о проблеме».

Фото: скриншот сайта Госуслуги

Ольга Сурикова