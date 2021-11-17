Сегодня в Севастополе действует запрет на продажу алкоголя

Магазины предупреждали покупателей заранее

В Севастополе 17 ноября, в Международный день студента, вводится запрет на розничную продажу алкогольных напитков.

Такое ограничение действует согласно введенному закону «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в Севастополе».

Запрет на продажу спиртного распространяется на некоторые праздничные дни федерального или регионального масштаба, общероссийские и городские и религиозные праздники. Алкогольную продукцию не продают в День защиты детей, День молодежи, День знаний и во Всероссийский день трезвости, а кроме этого и в День студента — 17 ноября.

При этом на кафе и рестораны ограничения не распространяются, не коснулись они и водных и воздушных судов.

Многие магазины и точки продажи алкоголя заранее информировали покупателей о предстоящем запрете на продажу алкоголя.

Нарушители указанных ограничений могут быть наказаны административным штрафом в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ольга Сурикова