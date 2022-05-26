Рынки Севастополя могут не пережить повышение арендной платы

При этом они пытаются добиться от ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» экономических обоснований для столь значительного повышения тарифа.

Также предприниматели сетуют, что покупателей на рынке и так немного, а их еще и перехватывают стихийные торговцы, устроившие базар прямо на остановочном комплексе «Юмашевский рынок». Вызов полиции помогает ненадолго. Они разбегаются, но потом снова возвращаются на свои ящики.

Еще хуже, по словам владельцев малого бизнеса, сейчас ситуация с рынком на 5 км. Покупатели здесь бывают в основном только в выходные дни, а оплачивать приходиться фиксированные налоги, плюс куплены кассовые аппараты. Поднятие тарифов многие не переживут.

Предприниматели написали коллективные обращения к губернатору Севастополя, местным депутатам, в профильные департаменты правительства города.

В полученных ими разъяснениях говорится, что ДИЗО с 1 января повысил арендную плату на землю для предприятий на 55%.

Предприниматели рынка «Юмашевский» написали обращение в прокуратуру Севастополя с просьбой приостановить решение о повышении арендной платы за торговые места с 1 июня 2022 года и провести проверку законности таких действий руководством «Управляющей компании оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя».

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Ольга Сурикова