Житель Севастополя взял в кредит более миллиона рублей и перевел мошенникам

Не поверил настоящим работникам банка

Житель Севастополя обратился в полицию после того, как перевел мошенникам 1 миллион 119 тысяч рублей, которые до этого взял в банке в кредит.

Он рассказал, что ему днем позвонил некий мужчина, который представился банковским работником. Он рассказал пострадавшему, что на него якобы кем-то оформлен кредит и, чтобы урегулировать данное недоразумение, ему нужно оформить еще один кредит в ближайшем отделении банка, после чего перевести на указанный им счет более одного миллиона рублей.

«Собеседник попросил не верить, если будут поступать звонки с предупреждениями о мошенничестве от других сотрудников банка, ссылаясь на их нечестность. Доверившись новому знакомому, местный житель выполнил все его указания, несмотря на предупреждения настоящих представителей банка о том, что ему звонил мошенник», — говорится в сообщении пресс-службы городского УМВД.

Потерпевший осознал, что его обманули, когда собеседник перестал выходить на связь после получения денег.

Напомним, в Севастополе дистанционные мошенники разыграли перед пожилой женщиной целый спектакль, донимали ее звонками и сообщениями, пока она не перевела им все свои сбережения.

Ольга Сурикова