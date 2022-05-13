В Крыму задержали украинца за убийство и изнасилование, совершенное 25 лет назад

Девушке было 26 лет

В Ялте задержан 44-летний гражданин Украины, проживавший в Симферопольском районе, по обвинению в групповом изнасиловании и убийстве девушки почти 25 лет назад. Уголовное дело расследовалось ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что в ночь на 22 августа 1998 года двое мужчин, находившихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, встретили у одного из домов Ялты свою 26-летнюю знакомую. Мужчины насильно затащили девушку под лестницу дома, избили ее и поочередно совершили в отношении нее иные действия сексуального характера», — сообщает пресс-служба Следкома.

Опасаясь, что она заявит на них в милицию, насильники удушили ее снятой с нее же кофтой. После чего скрылись с места преступления.

Правоохранителями был обнаружен свидетель, который был очевидцем расправы над девушкой. После его показаний в ноябре 2021 года подозреваемый был задержан. В отношении его подельника уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

В данный момент материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе житель Ялты проник в частный дом и изнасиловал проживающую в нем женщину.