В Севастополе замедлилась годовая инфляция 

Такая же ситуация с ценообразованием наблюдалась и на непродовольственную группу товаров.
«Происходило это на фоне сдержанного покупательского спроса за счет налаживания альтернативных каналов поставок. Так в февраля быстрее дешевел смартфоны, телевизоры и компьютеры. Годовая инфляция в сегменте услуг также снизилась. В отличие от февраля прошлого года в минувшем месяце не дорожала аренда легковых автомобилей, а цены на услуги пассажирского транспорта росли медленнее», — заявила экономист севастопольского Отделения Центрального банка России Ирина Ракитина
В целом по стране годовая инфляция в феврале продолжала снижаться. По прогнозу Банка России, в 2023 году она будет 5-7%, в 2024-м вернется к 4% и будет держаться на данном уровне.
Ольга Сурикова