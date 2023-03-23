В Севастополе замедлилась годовая инфляция 

Годовая инфляция в Севастополе замедлилась до 11,5%. На динамику роста цен в феврале повлияли сдержанный спрос, сокращение расходов производителей и расширение товарных поставок в регион. Такое пояснение дали в севастопольском отделении Центрального банка России.

По данным Центробанка, медленнее всего дорожали хлеб, макароны и кондитерские изделия из-за уменьшения затрат на изготовление.

При нормализации поставок относителен был рост цен на огурцов, лимонов и яблок, а груша, морковь и капуста дешевели быстрее, чем в январе. На севастопольский прилавках стало больше рыбы из-за увеличения объемов вылова, поэтому рост цен замедлился и в этом сегменте.

Такая же ситуация с ценообразованием наблюдалась и на непродовольственную группу товаров.

«Происходило это на фоне сдержанного покупательского спроса за счет налаживания альтернативных каналов поставок. Так в февраля быстрее дешевел смартфоны, телевизоры и компьютеры. Годовая инфляция в сегменте услуг также снизилась. В отличие от февраля прошлого года в минувшем месяце не дорожала аренда легковых автомобилей, а цены на услуги пассажирского транспорта росли медленнее», — заявила экономист севастопольского Отделения Центрального банка России Ирина Ракитина

В целом по стране годовая инфляция в феврале продолжала снижаться. По прогнозу Банка России, в 2023 году она будет 5-7%, в 2024-м вернется к 4% и будет держаться на данном уровне.

Ольга Сурикова