В Крыму пьяный мотоциклист пытался уйти от погони мотопатруля ДПС

В Симферопольском районе мотопатруль ДПС задержал нетрезвого водителя мотоцикла, который пытался скрыться от сотрудников полиции.

«При осуществлении надзора за дорожным движением инспекторы мотопатруля на автодороге Дубки-Левадки обратили внимание на странную манеру вождения мотоциклиста», — рассказали в пресс-службе крымского ведомства.

Сотрудник полиции подал сигнал об остановке, однако водитель мотоцикла, проигнорировал его и продолжил лететь по дороге.

Сотруднику ГАИ пришлось преследовать его, скрыться от погони не удалось. Водитель был задержан.

За рулем мотосредства оказался 23-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения.

Было также установлено, что у молодого человека нет прав управления транспортными средствами категории «А».

На требование полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом.

На него составлен целый ряд административных материалов, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, управление без прав, а также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку.

Напомним, в Севастополе пьяный водитель в районе парка «Учкуевка» разбил машину об дерево.

Ольга Сурикова