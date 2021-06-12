В Севастополь прибыла делегация заксобрания Санкт-Петербурга

Проходят встречи с депутатами Заксобрания Севастополя

По случаю празднования Дня России и Дня города в Севастополь прибыла делегация депутатов заксобрания Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя Анатолием Дроздовым.

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев, депутаты и делегация заксобрания Санкт-Петербурга приняли участие в возложении венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

В рамках визита делегации запланированы встречи с депутатами заксобрания Севастополя, а также будут подниматься вопросы о летнем отдыхе детей. Планируется, что он станет не только летним, но и круглогодичным.

«Планируются встречи с нашими земляками, жителями блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают в Севастополе.

Мы готовы также взаимодействовать и в рамках научных вопросов с учебными заведениями и промышленными предприятиями», — прокомментировал депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Добавив, что после возвращения Севастополя на родину, Санкт-Петербург был первым городом, который подписал межмуниципальное соглашение со всеми муниципалитетами города-героя Севастополя.

«Было подписано соглашение о сотрудничестве и оно очень плотно развивалось. В том числе, и нормативно-правовая база, которая на тот момент начала составляться и приниматься в Севастополе, очень похожа на нормативно-правовую базу Санкт-Петербурга.

Мы помогали со стороны заксобрания, отправляя своих специалистов. В течение пяти лет наши делегации заксобрания и муниципальные депутаты приезжали сюда и проводили встречи.

Одним из первых после воссоединения в город-герой приехал председатель заксобрания Вячеслав Макаров и был подписан договор о совместном взаимодействии в различных сферах», — отметил Константин Чебыкин.

Напомним, вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев принимал участие вместе с делегацией в праздновании 318-ой годовщины со дня образования Санкт-Петербурга.

«Севастополь и Санкт-Петербург связаны исторически и культурно. Если Санкт-Петербург стал северо-западным форпостом Российской империи, то Севастополь — южным. Основание Санкт-Петербурга и Севастополя стали важными вехами в становлении военного и геополитического могущества России. В годы Великой Отечественной войны защитники Санкт-Петербурга и Севастополя продемонстрировали непревзойденное мужество и стойкость, оборона наших городов надолго остановила продвижение вражеской армии, аккумулировав значительные силы врага», — прокомментировал вице-спикер Илья Журавлев.

В ноябре 2016 года в Мариинском дворце было подписано соглашение о сотрудничестве между заксобраниями Севастополя и Санкт-Петербурга, а буквально через месяц было подписано соглашение между правительствами двух городов.

«Для парламентариев Севастополя очень важен опыт в законотворческой работе Санкт-Петербурга. Фракция ЛДПР внимательно изучает законодательную базу города и адаптирует многие прогрессивные законодательные инициативы к севастопольским реалиям. Искренне надеюсь, что дружба и сотрудничество между нашими городами будет и дальше укрепляться», — отметил Илья Журавлев.