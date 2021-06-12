Директор капстроя оштрафован на 60 тысяч за спорткомплекс им. 200-летия Севастополя

При этом заказчик за год дважды нарушил установленный контрактом 30-дневный срок оплаты.

По результатам проверок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю руководителя предприятия оштрафовало на общую сумму 60 тыс. рублей.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

