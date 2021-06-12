Директор капстроя оштрафован на 60 тысяч за спорткомплекс им. 200-летия Севастополя

Прокуратура заступилась за подрядчика
Директор ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» оштрафован Антимонопольной службой на 60 тысяч рублей за несвоевременную оплату работ при реконструкции спорткомплекса им. 200-летия Севастополя. Проверка была проведена прокуратурой города.
Ведомством было установлено, что в декабре 2019 года учреждением с ООО «АСГАРД» в рамках исполнения национального проекта «Демография» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя. Согласно его условиям, оплата производится поэтапно по мере выполнения и принятия работ.
При этом заказчик за год дважды нарушил установленный контрактом 30-дневный срок оплаты.
По результатам проверок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю руководителя предприятия оштрафовало на общую сумму 60 тыс. рублей.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба правительства Севастополя