Соцсети: В Севастополе школьники спасли жизнь пожилой женщине

Прохожие не вызвали скорую

В Севастополе на одном из рынков города пожилой женщине стало плохо и она упала без сознания. Первую помощь ей бросились оказывать двое 14-летних школьников. Сообщение об этом появилось 12 июня сразу в нескольких сообществах социальной сети Вконтакте.

В подробностях произошедшего отмечается, что когда бабушка упала, никто из прохожих не попытался вызвать медиков.

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«Пока один мальчик вызывал скорую, второй делал непрямой массаж сердца, потому что пульса у старушки уже не было. До приезда врачей мальчики самостоятельно откачали пожилую женщину и передали её в руки врачей. Медики скорой были удивлены профессиональностью оказанной помощи. Оказалось, что оба мальчика после школы будут поступать в мед», – говорится в соцсети.

Также указано, что сейчас женщина находится в больнице и её жизни уже ничего не грозит.

Ольга Сурикова