В сети «гуляет» видео взрыва на подстанции в Ялте

Эффектная вспышка напугала жителей города

В социальных сетях активно тиражируется эффектное видео, на котором видны яркие всполохи, а затем мощная вспышка и весь город погрузился во тьму. Жители Ялты сначала расценили это как грозу или теракт.

Позже выяснилось, что в Ялте ночью 26 января на подстанции в посёлке Массандра произошло короткое замыкание.

В домах некоторых горожан свет появился почти сразу же, а у других через некоторое время. На своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко пояснила, что произошло короткое замыкание на подстанции в Массандре из-за непогоды. Обошлось без взрывов, возгораний и пострадавших. Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт.

Потребители подключены к резервной линии.

На сайте «Крымэнерго» сообщается, что с 22.02 до 22.55 была обесточена 110-киловольтная линия Гурзуф — Массандра. Из-за обрыва провода в 200 метрах от массандровской подстанции без электроснабжения остались 27875 тысячи абонентов.

Видео: Подслушано в Ялте/vk.com

Фото: скриншот видео

Ольга Сурикова