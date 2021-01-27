В Севастополе семья спасла верблюда

Барик полгода прожил привязанный к забору и мог уйти на мясо

В Севастополе неравнодушные жители спасли и выкупили 15-летнего верблюда по имени Барик. Раньше он зарабатывал, развлекая туристов на Ай-Петри, но последние полгода просидел на привязи в частном доме в Бахчисарайском районе и, скорее всего, погиб бы.

Как рассказала спасительница животного Наталия Курласова, объявление о продаже верблюда она увидела на Avito и ей стало интересно, почему его продают, пишет издание Forpost.

Бывшие хозяева предлагали его для проката детей.

Первая встреча с Бариком шокировала женщину. Верблюд долгое время прожил без прогулок, привязанный короткой веревкой к забору. «На теле были пролежни, болели суставы задних ног», — описала женщина состояние животного, поэтому она решила его спасать.

«Мне его отдали за сигареты и небольшую сумму денег, потому что хозяин понимал, что либо он сдаст верблюда на мясо, либо он отдаст его нам», — отметила Наталия.

Сейчас Барик уже переехал в новый дом и новую семью в поселке Сахарная Головка. Он проявляет большой интерес к лошадям и людям, видимо, сказываются отголоски бывшей работы.

Сейчас верблюду предстоит длительное восстановление, он ее вышел из машины после переезда, в суставах недостаточно жидкости, их нужно разминать.

«Нужно колоть протекторы — одно лекарство стоит 17,5 тысяч. Деньги нам помогли собрать неравнодушные люди, но лекарства в Крыму нет. Ищут его и в Новосибирске, и в Москве. Кто первый найдёт — сразу выкупим», — рассказала Наталия.

Сейчас Барик находится в конном клубе «Белая лошадь», где его можно бесплатно навестить и чем-то угостить. Если вы хотите лично познакомиться Бариком или помочь его хозяевам в поиске необходимых лекарств (лакрилон и бонхарен) — напишите в аккаунт ранчо Sugar_valley_crimea в Instagram или обратитесь по телефону +79139298240, указало издание.

Фото: Sugar_valley_crimea/Instagram

Ольга Сурикова