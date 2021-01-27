В Севастополе снизилось количество заболевших коронавирусом

Показатель опустился ниже 100 человек в сутки

В Севастополе по состоянию на утро 27 января зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19. 89 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли пять человек в возрасте от 51 года до 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9303 человека. В настоящий момент выздоровели 8400 человек, 376 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 337 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 113 человек.

Под наблюдением находится 660 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 626 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.