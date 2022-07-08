Погода

Погода в Севастополе на выходных

08-07-2022
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Прогнозы с дождем не оправдались

В Севастополе сегодня, 8 июля, малооблачно.

Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

Завтра, 9 июля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

В воскресенье, 10 июля. переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

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