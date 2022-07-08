Погода в Севастополе на выходных

Прогнозы с дождем не оправдались
В Севастополе сегодня, 8 июля, малооблачно.
Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.
Завтра, 9 июля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.
В воскресенье, 10 июля. переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.
Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com