Севастопольские депутаты разбирались, что такое «подушевик» для больниц и как их стимулируют

На цифрах кажется, что финансирование сократили

На сессии Заксобрания Севастополя, которая прошла 7 июля, депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования города. Докладывала глава фонда Татьяна Дроздова.

Она отметила, что пока что главным источником наполнения ТФОМСа является субвенция из федерального бюджета. Она отметила, что в целом исполнение бюджета фонда запрошлый год составило 7 145 952 790,86 рублей или 100%.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос сокращения размера базового подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц на медпомощь в 2021 с 230 рублей до 154 рублей.

Дроздова пояснила, что методика «подушевика» рассчитывается по рекомендациям Минздрава России. И 230 рублей было установлено, согласно данным 2020 года, а с 1 января 2021 изменилась норма его формирования, но это не изменило объем финансирования.

Она уточнила, что 230 рублей — это базовый тариф, который рассчитывается для каждой медорганизации. В него был включен тариф по профилактическим мероприятиям, деньги, которые дополнительно входили в «подушевик». В 2021 году они выведены Минздравом России и включены в последующем формировании для каждой медицинской организации. При этом дорогие процедуры оплачиваются отдельно.

«Цифру, которую вы увидели, они только за счет расчетов. В конечном итоге больницы получают те же самые средства, но система их более стимулирует», — попыталась пояснить сложности расчетов глава фонда.

Она Добавила, что в 2022 система для больниц еще более ужесточиться.

«В 2022 году из подушевого финансирования — это около 2 млрд рублей на амбулаторную помощь выделено — 47 млн выделено на показатели результативности. Больницы каждый месяц недополучают объем по подушевому финансированию. Это Минздрав России так утвердил. И в конце этого полугодия мы будем смотреть, а выполнили ли они показатели результативности. Это стимулирование, которое применяется Минздравом. Сейчас пока не могу сказать, какие будут результаты, но мы пока не очень хорошие объемы получаем, но, думаю, больницы эти деньги получат», — заключила Дроздова.

Ольга Сурикова