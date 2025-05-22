Севастополец пожаловался в прокуратуру на звуковую рекламу

Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на навязчивую звуковую рекламу возле его дома.
Рекламное агентство транслировало звуковую рекламу через громкоговорители на опорах контактной сети вблизи остановки «Водоканал» на улице Адмирала Октябрьского. Законодательством это запрещено.
Ранее агентству уже выносили предписание, но реакции на него не было.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
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Анна Левина