Севастопольцев предупредили о подорожании стройматериалов летом

Жителей России, в то числе Севастополя и Крыма ожидает резкий рост цен на строительные материалы уже этим летом. По оценкам специалистов, в период с июня по август стоимость основных позиций — бетона, цемента, кирпича — может вырасти на 10–20% по сравнению с весной. Причина — традиционный летний всплеск спроса и рост затрат на транспортировку и сырьё.

Как сообщил гендиректор строительной компании EcoLife Руслан Хабусов, летний сезон — это пик строительной активности, особенно в частном и дачном секторе, а значит и рост цен становится неизбежным. «Лучше закупаться заранее — ближе к июлю всё подорожает», — отметил эксперт.

Дополнительные сложности могут возникнуть и у тех, кто планирует индивидуальное строительство. Деревянные материалы могут прибавить в цене до 30%, изоляционные и электротехнические — до 15%.

В условиях активной застройки в Севастополе, где идёт как коммерческое, так и частное строительство, рост цен на стройматериалы может отразиться на стоимости работ, ремонтов и новых проектов.Кроме того, с мая в России вступили в силу обновлённые нормы по утилизационному сбору, что, как считают эксперты, также может повлиять на стоимость строительной техники и транспорта. Жителям региона, планирующим строительство или ремонт, рекомендуют не откладывать покупку материалов до середины лета.

Напомним, в 2021 году недвижимость в Севастополе подорожала более чем в 1,5 раза за год. Тогда эксперты сообщали, что жилье подорожало в том числе из-за роста на 20% стоимости строительных материалов.

Дмитрий Островский

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