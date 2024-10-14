В России увеличится маткапитал на первого и второго ребенка

Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан.

Таким образом, материнский капитал на первого ребёнка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи, если семья не получала поддержку ранее.

Кроме того, по словам Котякова, с 1 февраля выплату проиндексируют по уровню фактической инфляции — в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение на 7,3%.

Напомним, теперь единовременную выплату из маткапитала можно оформить на Госуслугах.

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Ольга Сурикова