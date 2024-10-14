Севастополец проведет в колонии 21 год за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения жителя Севастополя, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении госизмены, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

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Мужчина был завербован украинскими кураторами в 2022 году. По заданию СБУ он собирал информацию о ВС РФ. Также он планировал поджечь одно из административных зданий в городе. Он нашел средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, но не успел довести задуманное до конца — его задержали.

Суд признал 48-летнего жителя Севастополя виновным и приговорил к 21 году колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Напомним, ранее Севастопольский городской суд приговорил местного жителя Игоря Копыла к 14 годам лишения свободы за госизмену.

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Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю