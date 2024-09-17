Теперь единовременную выплату из маткапитала можно оформить на Госуслугах

Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. рублей, эти средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели.

Достаточно подать заявление на Госуслугах. Средства поступят на счёт в течение 5 рабочих дней.

Получить сумму можно если оставшаяся сумма маткапитала не превышает 10 тыс. рублей и завершены все остальные запланированные выплаты, например, на ребёнка до 3 лет.

Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через Госуслуги.

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Анна Левина