В Севастополе по-прежнему можно будет купить хлеб за 20 рублей

В 2024 году сельхозтоваропроизводителям Севастополя в рамках финансовой поддержки на 2024 год выделено 674 млн рублей господдержки. Мерами господдержки уже воспользовались 44 предприятия на сумму 648 млн рублей.

О поддержке аграрного комплекса сегодня на аппаратном совещании доложила директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

Эта сумма названа без учета недавно выделенной господдержки предприятиям рыбохозяйственного комплекса. Севастопольские рыболовы получили 174 млн рублей.

Также Скорюкова упомянула о том, что правительством Севастополя удерживается цена на два вида хлеба «Формовой» и «Дарницкий» на уровне 2021 года — 20 рублей за штуку. Рост цены на социально важный продукт будет сдерживаться по-прежнему таким способом. На данное мероприятие в 2024 году предусмотрена региональная мера поддержки в размере 30 млн рублей.

Предприятию «Царь-Хлеб» выделена субсидия в размере 75 млн рублей.

Ольга Сурикова

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