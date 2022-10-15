В Симферополе суд отправил подростка под домашний арест за попытку зарезать одноклассника

Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 16-ленего подростка, напавшего в школе на одноклассника с ножом.

Домашний арест ему введен сроком до ­­­10 декабря.

«Следствием установлено, что днем 13 октября текущего года ученик 11 класса одной из школ города, затаивший некоторое время назад обиду на одноклассника, попытался выяснить с ним отношения, в результате чего несколько раз ударил сверстника принесенным с собой ножом в шею. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — приводит подробности пресс-служба суда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

Судебное заседание прошло в открытом режиме.

Ольга Сурикова