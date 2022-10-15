В Симферополе суд отправил подростка под домашний арест за попытку зарезать одноклассника

Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 16-ленего подростка, напавшего в школе на одноклассника с ножом.
Домашний арест ему введен сроком до 10 декабря.
«Следствием установлено, что днем 13 октября текущего года ученик 11 класса одной из школ города, затаивший некоторое время назад обиду на одноклассника, попытался выяснить с ним отношения, в результате чего несколько раз ударил сверстника принесенным с собой ножом в шею. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — приводит подробности пресс-служба суда.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»
Судебное заседание прошло в открытом режиме.
Ольга Сурикова