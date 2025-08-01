В России у девочек 12–14 лет почти вдвое вырос риск расстройств пищевого поведения

Риск расстройств пищевого поведения (РПП) у российских девочек-подростков 12–14 лет за 10 лет вырос почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Исследование проводилось с 2009 по 2023 год совместно с Рязанским госуниверситетом. У младших подростков доля девочек с признаками РПП увеличилась с 7,9% до 14,9%. У старших, наоборот, снизилась — с 17,3% до 12%.

По словам ученых, на рост показателей влияет давление соцсетей и медиа, тревожность, связанная с внешностью, и низкая самооценка. Среди защитных факторов — поддержка семьи, особенно матери, высокий уровень эмпатии и отсутствие перфекционизма. Авторы исследования призвали развивать профилактические программы для младших подростков.

Напомним, городские власти выявили, что для севастопольцев главными рисками для здоровья являются нерациональное питание и низкая физическая активность.

Дмитрий Островский

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