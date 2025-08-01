На Крым надвигаются ливни, град и селевые потоки

На 3 и 4 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются сильные ливни, грозы, шквалистый ветер до 25 м/с и крупный град.

По данным МЧС, возможен резкий подъем уровня воды в реках на 0,5–1,5 метра и сход селей в горных районах. Особенно опасными могут стать районы бассейнов селевых рек.

Туристам и отдыхающим в палатках рекомендуют отложить поездки и не оставаться на природе. В прибрежной зоне Черного, Азовского морей и Керченского пролива прогнозируются опасные условия: находиться на пирсах и волнорезах крайне рискованно.

Дмитрий Островский

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