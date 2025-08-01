Сбер: средний размер жилищного займа с господдержкой в Крыму вырос до 5,2 млн рублей

Эксперты Сбера изучили динамику рынка ипотечного льготного кредитования по льготным программам в Крыму

По данным аналитиков Сбера, в Республике Крым и Севастополе сохраняется стабильный спрос на покупку жилья по госпрограммам. Также всё активнее жители полуострова покупают недвижимость в исторических регионах, а также в Курской и Белгородской областях.

В первом полугодии 2025 года самую дорогую недвижимость выбирали сотрудники ИТ-сферы: в среднем на ИТ-ипотеку в Крыму берут 6 млн рублей. Относительно первых 6 месяцев 2024 года средний чек здесь снизился на 7%. Большинство приобретаемых объектов – это квартиры (73%), оставшиеся 27% пришлись на покупку или строительство частных домов.

Ещё активнее по среднему чеку на покупку или строительство жилья росла программа господдержки для семей с детьми. Так, в среднем размер ипотечного займа составил 5,2 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Около 73% семей с детьми решили купить квартиру в многоэтажном доме, 23% выбрали ИЖС.

За первые 6 месяцев 2025 года на Крымском полуострове Сбербанк выдал более 171 млн рублей по программе «Региональная ипотека» для покупки жилья в Белгородской и Курской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Средняя сумма ипотечного займа составила 5,9 млн рублей.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Ипотека продолжает пользоваться спросом у жителей и гостей полуострова Крым. Мы видим, что возможность приобрести жилье с помощью различных госпрограмм остаётся востребованным и для покупки недвижимости на полуострове, и за его пределами. Благодаря госпрограммам условия ипотеки и сегодня очень привлекательны для молодых семей, сотрудников ИТ-компаний, а также для тех, кто помогает в развитии исторических регионов России или хочет инвестировать в недвижимость приграничных регионов России. Отмечу, в первом полугодии в наши офисы стали обращаться за консультацией по приобретению жилья в исторических и приграничных регионах России в среднем на 20% чаще».