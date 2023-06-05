В Севастополе пособник телефонных мошенников забрал у пенсионеров почти 1,3 млн рублей

В Севастополе перед судом предстанет пособник дистанционных мошенников, похитивший у пенсионерок почти 1,3 миллиона рублей.

Сам мужчина из Ивановской области, приехал в Севастополь, чтобы подзаработать курьером. У себя в городе он работал в фирме по сборке ноутбуков.

Связавшись с анонимным администратором, молодой человек узнал о том, что его предстоящая деятельность заключается в посещении пожилых граждан, получение обманным путем денег и перечисление их на расчетные счета, подконтрольные мошенникам.

За выполненную работу он должен был получать 7 % от перечисленной суммы.

Спустя некоторое время по указанию кураторов он приобрёл билет на поезд и отправился в Севастополь.

«Предварительно его сообщники позвонили пятерым местным пенсионеркам в возрасте от 77 до 87 лет, представились сотрудниками следственных органов и сообщили, что их дочери и внучки стали виновницами ДТП с тяжелыми последствиями. Под предлогом непривлечения близких к уголовной ответственности и компенсации ущерба потерпевшим позвонившие потребовали от пожилых женщин передать все имеющиеся у них денежные сбережения и предметы первой необходимости для якобы пострадавших родственниц», — рассказали в пресс-службе городского УМВД подробности схемы мошенников.

Полученные деньги курьер перечислял на продиктованные ему счета. При этом в пятом эпизоде 400 тысяч рублей добытые мошенническим путем он полностью оставил себе. Общая сумма причиненного жительницам Севастополя материального ущерба составила почти 1,3 миллиона рублей.

Похищенные деньги курьер частично потратил на приобретение дорогостоящих смартфонов и аксессуаров.

У него полицейские обнаружили и изъяли чуть более 400 тысяч рублей наличными, приобретенные мобильные телефоны и черную маску, в которой он предположительно совершал хищения.

На задержанного заведено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до до шести лет лишения свободы.

По решению суда на время предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее полиция Севастополя задержала члена группы мошенников, обманувших восемь пенсионеров на 2,4 млн рублей.

Ольга Сурикова