Полиция оштрафовала водителя грузовика, который неудачно пытался проскочить переезд перед поездом

Госавтоинспекция Севастополя привлекла к ответственности водителя, нарушившего правила выезда на железнодорожный переезд.

ДТП произошло сегодня около 12 часов 48-летний водитель грузового автомобиля Исузу при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора столкнулся с локомотивом поезда, сообщил в пресс-службе полиции города.

От полученного удара грузовой автомобиль Исузу получил механические повреждения и выехал за пределы проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено.

По факту нарушения ПДД водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за выезд на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и управление ТС с неоформленной в установленном порядке диагностической картой, подтверждающей допуск ТС к участию в дорожном движении.

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Ольга Сурикова