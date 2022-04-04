В России продлен срок уплаты налогов по упрощенной системе

Деньги можно вернуть

В России срок уплаты налогов по упрощенной системе перенесен на осень 2022 года. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели и организации из отдельных отраслей экономики. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Замгубернатора Севастополя Мария Литовко отметила, что в регионе более 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса работают на упрощенке и для них продление срока уплаты налогов является важной поддержкой.

Среди отраслей экономики, которых коснется продление сроков уплаты налога, — деревопереработка, производство лекарств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги. Также мерой поддержки смогут воспользоваться организации, которые ведут полиграфическую деятельность, работают в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений, добавили в правительстве.

В случае, если платеж уже внесен, деньги можно вернуть, или зачесть в счет уплаты иных налогов, сборов или страховых взносов.

Для этого нужно подать заявление в ФНС через личный кабинет ( https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login ) налогоплательщика или в электронном виде через система представления налоговой и бухгалтерской отчетности.

Форма заявления о возврате (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214167/67dfe97f475a4ff2cc1a43b5482db688b6bf1bc8/)

Форма заявления о зачете (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214167/822736dd0b3ca10313c836fb4def9e31fa6f81e6/)

Напомним, за 2021 год севастопольские налогоплательщики уплатили в бюджет страны 21,8 миллиардов рублей.

Ольга Сурикова