В Севастополе возможны перебои в работе автобусов

Им негде заправляться

Департамент транспорта Севастополя предупредил о том, что автобусы ГУП «Севэлектроавтотранс» будут ходить с перебоями. Причиной названа поломка газозаправочной станции.

Департамент призвал учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. На данный момент руководство АГНКС принимает все меры для скорейшего ремонта оборудования.

Отмечается, что в настоящее время автобусы ездят заправляться в Бахчисарай.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Севастополя хотел «вернуть к жизни» оставшиеся автозаправки, которые принадлежат ГУП «Городской автозаправочный комплекс».

Ольга Сурикова