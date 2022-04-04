В Севастополе на неделю стихнут дожди

Но сильно не потеплеет

В Севастополе сегодня, 4 апреля, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +7…+9°.

Во вторник, 5 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°.

В среду, 6 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +10…+12°.

И со среды погода начнет налаживаться.

В четверг-пятницу ветер уже стихнет до 6-9 м/с. Осадков не ожидается, а температура будет поступенно подниматься +11…+12°.

В субботу, 9 апреля, ожидается солнечная, но ветренная погода +9…+11.°

В воскресенье, 10 апреля, температура воздуха прогреется до +15°, но скорость ветра будет достигать 12 м/с.

С понедельника опять синоптики прогнозируют холодную и дождливую погоду.

Фото: Nelly Paraqeda