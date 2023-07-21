В России передумали призывать в армию с 21 года

В Госдуме решили, что в российскую армию будут призывать снова с 18 лет, но теперь, правда, послужить родине можно будет и в 30. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Картаполов.

Напомним, ранее власти сообщали, что призывной возраст будет в промежутке 21-30 лет, вместо 18-27 лет.

По словам Картополова, «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», в связи с чем депутаты решили создать некую синергию подходов к возрасту призыва и теперь отдать долг родине можно будет с 18 до 30 лет.

Напомним, в этом году около 500 севастопольцев отправились служить во время весеннего призыва.