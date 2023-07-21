Севастопольских школьников научат бороться с коррупцией

Севастопольские школьники с 1 сентября начнут изучать премудрости борьбы с коррупцией в рамках предметов истории, обществознания и литературы, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Школьникам будут рассказывать об опасности коррупции и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

Напомним, Ленинский районный суд дал условные сроки двум чиновницам Севреестра и нотариусу за мошенничество в особо крупном размере, в том числе за продажу 51 участка в урочище Ласпи.