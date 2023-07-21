в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин)

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Напомним, в августе прошлого года уже появлялись сообщения, что экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт. Сам Стрелков это опровергал.