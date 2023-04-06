Около 500 севастопольцев отправятся служить во время весеннего призыва

В Севастополе, как и во всей России стартовал весенний призыв в армию. В этом году свой долг отправятся исполнять молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля.

В период проведения нынешнего призыва в армию уйдут около 500 севастопольцев.

Большинству из них предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа. Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача осуществлять оповещение граждан в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток.

Призывники могут также проходить альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах. Для тех, чьим убеждениям противоречит несение военной службы, предусматривается обучение по курсу подготовки санитаров и основам милосердия. В дальнейшем они направляются в медицинские организации Вооруженных сил РФ.

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Неявка гражданина по повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, считаются уклонением от нее, если нет уважительных причин такой неявки. Наличие уважительной причины должно быть подтверждено документально.

Уважительными причинами считаются:

— заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

— тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

— препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, и иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Розыском и задержанием граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, занимаются органы внутренних дел в пределах своей компетенции. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военкомат направляют соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета РФ по месту жительства уклониста для решения вопроса о привлечении его к ответственности.

За уклонение от военной службы установлена уголовная ответственность. По ст. 328 Уголовного кодекса уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Более мягкие санкции предусмотрены за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы.

Законодательством для граждан, проходящих военную службу по призыву, предусмотрены следующие льготы:

— время нахождения граждан на военной службе по призыву засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета один день военной службы за два дня работы;

— супруги военнослужащих при прочих равных условиях имеют преимущественное право на поступление на работу в государственные организации, воинские части и на оставление на работе в государственных организациях, воинских частях при сокращении численности или штата работников, а также на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производства с выплатой в период обучения средней заработной платы;

— за военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва на военную службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий;

— гражданам, призванным на военную службу в период обучения в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования в том образовательном учреждении, в котором они обучались до призыва;

— граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным правом на зачисление в вуз при равных баллах с иными абитуриентами;

— сохранение после увольнения с военной службы в течение трех месяцев возможности на возвращение на работу в государственную организацию на ту же должность или не ниже занимаемой ранее;

— предоставление после прохождения военной службы по призыву и принятия на прежнее место работы материальной помощи (1 МРОТ);

— отмена НДФЛ и налога на принадлежащее призывнику имущество и земельный участок на период службы;

— единовременное пособие в размере 26 539 рублей беременной жене военнослужащего после 180-дневного срока;

— ежемесячное пособие на ребенка до трех лет в размере 11 451 рублей;

— одинокой матери военнослужащего предоставляется право на оставление на работе при проводящемся сокращении;

— льготы для родителей при оплате ЖКХ: возможность не оплачивать за сына квартплату и коммунальные услуги, рассчитываемые по количеству прописанных людей, на период службы.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

Согласно статье 23 закона, от призыва на военную службу освобождаются граждане:

— признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

— проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;

— проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;

— прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

— имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;

— являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

Не подлежат призыву на военную службу граждане:

— отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

— имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

— в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

— признанным в установленном порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до одного года;

— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, при отсутствии других лиц, обязанных содержать указанных граждан, и при условии, что последние не находятся на полном гособеспечении и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе;

— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их;

— имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

— имеющим двух и более детей;

— имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

— поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы сразу после окончания вузов таких органов и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в этих органах и учреждениях;

— поступившим в войска национальной гвардии РФ непосредственно по окончании вуза при наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в указанных войсках;

— имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

— избранным депутатами Госдумы, депутатами региональных или муниципальных органов власти или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе – на срок полномочий в этих органах;

— зарегистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах госвласти или органах местного самоуправления, – на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно.

Отсрочкой могут воспользоваться студенты:

— вузов (училищ, техникумов, колледжей), обучающиеся по очной форме обучения – в период обучения, но не дольше установленных ФГОС сроков получения среднего профобразования;

— вузов, обучающиеся в образовательных организациях и научных организациях по имеющим госаккредитацию программам бакалавриата, специалитета, магистратуры при условии отсутствия диплома бакалавра, специалиста или магистра, – в период освоения образовательных программ, но не свыше установленных образовательными стандартами сроков получения высшего образования по соответствующим программам.

Ребята, прошедшие срочную службу, смогут зайти заключить контракт и построить военную карьеру.

«Бесспорным плюсом является быстрое взросление, спортивная подготовка и правильный режим. Они сыграют большую роль в дальнейшей жизни. Будет возможность заниматься физподготовкой и спортом на регулярной основе, в Вооруженных силах РФ для этого есть все возможности: спортгородки, спортзалы, специальные тренажеры, выдаваемая спортивная форма», — подчеркивают в военном ведомстве.